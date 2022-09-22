Погода в Хабаровске 23 сентября: прогноз синоптиков на день

Теплая погода без осадков будет в Хабаровске 23 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец недели встретит хабаровчан теплой погодой. Синоптики не прогнозируют осадков или сильных ветров. 23 сентября будет малооблачно. Солнце прогреет воздух до отметок от +19 до +21. Ночью столбик термометра покажет 8-10 градусов. Сила ветра в среднем составит 7-8 метров в секунду.

- Опасные метеоявления в Хабаровске и крае не прогнозируются, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В регионе сохранится теплая и ясная погода, за исключением Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского районов. На этих территориях ожидаются небольшие дожди и ветер до 10 метров в секунду.

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