Это магия! У жителя ЕАО нашли веники с дурман-травой, но он не знает, откуда они появились

Полиция нашла снопы дурман-травы на чердаке дома у жителя ЕАО Фото: УМВД России по ЕАО

Полиция проводила проверку в рамках операции «Мак-2022» в селе Ленинское. У одного из местных жителей на чердаке дома они обнаружили висящие снопы с дурман-травой. На вопрос о том, откуда у него такие запасы, 42-летний мужчина ответил только, что не знает, откуда они взялись.

- Внешне трава похожа на мак. Растительная масса была изъята и передана на экспертизу, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Владелец дома оказался не раз судим, в том числе и за нелегальный оборот наркотиков. Мужчину пришлось задержать согласно статье о незаконном потреблении запрещенных веществ без назначения врача. Он будет находиться под стражей до выяснения обстоятельств. Полиция проводит проверку по этому делу.

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