Псевдоцелительница украла сбережения пенсионерки из Хабаровска Фото: пресс-служба УМВД России по Хабаровску

39-летняя комсомольчанка приехала в Хабаровск и убедила 71-летнюю местную жительницу, что является целительницей. Подозреваемая встретила пенсионерку, когда та возвращалась из продуктового магазина.

Злоумышленница рассказала старушке, что та имеет большие проблемы со здоровьем из-за сглаза, и предложила снять с нее «порчу». Для проведения обряда лжецелительница попросила у женщины принести все ее сбережения, завернутые в черный носок. После проведения «ритуала» злоумышленница запретила разворачивать носок в течение нескольких часов.

Вернувшись домой, заявительница обнаружила, что носок подменили, и вместо купюр внутрь положили резаную бумагу. Полицейские выяснили, что комсомольчанка приехала в Хабаровск за день до совершения преступления и посуточно сняла квартиру. Там был проведен обыск, в результате которого сотрудники правоохранительных органов нашли несколько сотовых телефонов и банковских карт, которые, возможно, использовались в противоправной деятельности.

- Похищенные у пенсионерки денежные средства фигурантка успела потратить на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по статье - до пяти лет лишения свободы. С фигурантки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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