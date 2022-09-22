Суд заменил условный срок реальным хабаровчанину, напавшему на человека с оружием Фото: Артем КИЛЬКИН

В июле этого года 55-летний житель Краснофлотского района Хабаровска умышленно причинил тяжкий вред здоровью человека, что создало угрозу для жизни пострадавшего. Суд рассмотрел дело и приговорил мужчину к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Районный прокурор не согласился с этим наказанием, посчитав его слишком мягким, и подал апелляцию на решение суда.

- Суд расценил признание вины подсудимым как смягчающее обстоятельство, хотя виновный во время следствия и самого слушания лишь частично согласился с обвинением. Это привело к назначению чрезмерно мягкого наказания. Суд принял решение о возможном исправлении осужденного без изоляции от общества, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Судебная коллегия согласилась с этими доводами и приняла решение заменить условный срок реальным. Теперь мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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