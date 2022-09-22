Четыре новые модельные библиотеки появятся в Хабаровском крае в 2023 году Фото: Правительство Хабаровского края
В рамках нацпроекта «Культура» в следующем году в Хабаровском крае откроют четыре модельные библиотеки. Обновление затронет детскую библиотеку Гайдара в Хабаровске, детскую библиотеку Горького в Комсомольске, детскую библиотеку Чегдомына и центральную библиотеку №17 Эльбанского поселения. На модернизацию библиотек выделили 30 миллионов из федерального бюджета.
- В помещениях пройдет ремонт, появятся новая мебель, книги и оборудование, в том числе для игровых комнат. Библиотеки станут местом семейного досуга, где будет интересно читателям всех возрастов, - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.
В библиотеках появятся клубы по интересам, площадки для молодежных проектов, мероприятий некоммерческих общественных и других организаций. Всего в Хабаровском крае модернизировали девять библиотек на сумму 70 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru