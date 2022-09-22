В Хабаровске откроют участок для голосования о референдуме
Фото: Олег УКЛАДОВ
27 сентября на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ.
Для жителей других территорий организуют избирательные участки в РФ, в том числе и в Хабаровском крае. Голосование организуют участковые избирательные комиссии референдумов соответствующих областей. В Хабаровском крае голосование организует краевая избирательная комиссия.
- Абсолютно логично принятое решение власти освобожденных территорий о проведении референдума о вхождении в состав РФ, - сказала Галина Кононенко, председатель общественной палаты Хабаровского края.
С 23 по 26 сентября голосование пройдет вне помещения, с 27 сентября - в помещении для голосования, расположенном в арене «Ерофей» по адресу Павла Морозова, 83.
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