В Хабаровске откроют участок для голосования о референдуме Фото: Олег УКЛАДОВ

27 сентября на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ.

Для жителей других территорий организуют избирательные участки в РФ, в том числе и в Хабаровском крае. Голосование организуют участковые избирательные комиссии референдумов соответствующих областей. В Хабаровском крае голосование организует краевая избирательная комиссия.

- Абсолютно логично принятое решение власти освобожденных территорий о проведении референдума о вхождении в состав РФ, - сказала Галина Кононенко, председатель общественной палаты Хабаровского края.

С 23 по 26 сентября голосование пройдет вне помещения, с 27 сентября - в помещении для голосования, расположенном в арене «Ерофей» по адресу Павла Морозова, 83.

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