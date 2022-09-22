В программе «Дальневосточный гектар» приняли участие около 2238 жителей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Количество собственников «Дальневосточного гектара» в крае за месяц увеличилось почти на 100 человек. В августе их было 2168, а к середине сентября уже 2238. Еще 230 человек заключили договоры на долгосрочную аренду.

- Программа «Дальневосточный гектар», позволяющая гражданам бесплатно получить до одного гектара земли на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. Она направлена на создание таких условий, чтобы можно было комфортно жить, построить свой дом, вести подсобное хозяйство, организовать бизнес. От направлений использования земли зависят и меры поддержки, - рассказал Андрей Примак, начальник отдела минимущества Хабаровского края.

Желающие построить на полученном участке жилье, могут воспользоваться программой «Дальневосточная ипотека» - по ней жителям Дальнего Востока предоставляют кредит со ставкой 2% годовых и ниже, в зависимости от параметров заемщика.

Жители сельской местности, начавшие строительство, могут получить субсидию, покрывающую до 70% расчетной стоимости строящегося или приобретаемого жилья. Такой вид поддержки могут получить работники агропромышленного комплекса. Фермеры могут рассчитывать на субсидии, покрывающие содержание коров, оленеводство, пчеловодство и другие направления.

ИП и юрлица за счет краевых субсидий могут частично возместить затраты по строительству турбаз, стоянок для отдыха, парковок и другого. Также возможны компенсации затрат на ремонт гостиниц, покупку модульных гостиниц, туристическое снаряжение, прокладку дорог и другие цели, направленные на развитие туризма.

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