В Хабаровском крае открылся новый штаб Госохотнадзора Фото: Антон ШЕВЧЕНКО

В селе Сосновка открылся новый штаб Госохотнадзрора. Общая площадь территории, на которой размещено управление, составляет 3,7 тысячи квадратных метров.

- Штаб построен без привлечения бюджетных средств, на деньги спонсоров центра «Амурский тигр». Скоро здесь появится пункт мониторинга, куда в реальном времени будет поступать информация из отдаленных таежных районов и данные с камер видеонаблюдения двух научно-природоохранных станций-кордонов, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

На территории субъекта обитает 140 животных из Красной книги. Семь лет назад их было не более 110. При содействии организации АНО «Центр «Амурский тигр» в Хабаровском крае появились два кордона, а в Хабаровске - центр экспертиз диких животных.

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