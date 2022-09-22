В Хабаровске обсудили возможности в сфере международного туризма Фото: Правительство Хабаровского края

22 сентября на Всероссийском туристическом форуме обсудили развитие международного туризма. Регионы Дальнего Востока находятся в выигрышном положении для сотрудничества с Китаем, Вьетнамом, Таиландом, Индонезией и другими странами.

- В конце октября Хабаровский край планирует посетить делегация из Вьетнама. Этот визит станет ответным, мы продолжим презентации туристических возможностей и переговоры о возобновлении прямых авиарейсов между Хабаровском и городами республики, - рассказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Всероссийский туристический форум продлится до 24 сентября, в нем принимают участие более 600 человек. В рамках мероприятия проведут 15 сессий и обсуждений по разным направлениям туризма.

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