Рабочие места сохранятся за жителями Хабаровского края, призванными на военную службу Фото: Антон Шевченко

Поздно вечером 22 сентября губернатор Хабаровского края подписал постановление, согласно которому за мобилизованными жителями региона сохранятся их рабочие места независимо от места их работы и должности на все время участия в СВО.

- Документом определено, что за сотрудниками органов государственной власти, местного самоуправления, подведомственных муниципальных и госучреждений, компаний любой организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность на территории края, в случае их призыва на военную службу сохраняется место постоянной работы, - написал Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Постановление будет опубликовано 23 сентября.

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