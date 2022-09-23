Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 22:26

Рабочие места сохранятся за жителями Хабаровского края, призванными на военную службу

Постановление об этом подписал губернатор Михаил Дегтярев
Александра ЯВИЩЕНКО
Рабочие места сохранятся за жителями Хабаровского края, призванными на военную службу Фото: Антон Шевченко

Рабочие места сохранятся за жителями Хабаровского края, призванными на военную службу Фото: Антон Шевченко

Поздно вечером 22 сентября губернатор Хабаровского края подписал постановление, согласно которому за мобилизованными жителями региона сохранятся их рабочие места независимо от места их работы и должности на все время участия в СВО.

- Документом определено, что за сотрудниками органов государственной власти, местного самоуправления, подведомственных муниципальных и госучреждений, компаний любой организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность на территории края, в случае их призыва на военную службу сохраняется место постоянной работы, - написал Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Постановление будет опубликовано 23 сентября.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.