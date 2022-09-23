День амурского тигра отпразднуют 25 сентября в зоосаде Хабаровска Фото: Иван МАКЕЕВ

Фестиваль экологической культуры «Край Полосатых», посвященный Дню амурского тигра, проходит с 22 по 25 сентября в зоосаде «Приамурский». Гостей ждет насыщенная программа:

- каждый день будут организованы тематические игровые экскурсии для организованных групп школьников;

- 24 сентября состоится игровая программа для организованной группы школьников «Тропа Тигренка», которая пройдет с 11:00 до 13:30, а для посетителей с детьми - программа «Тигроведы» с 14:00 до 16:00;

- 25 сентября для организованной группы школьников проведут познавательно-развлекательную программу «Тигроведы» с 11:00 до 14:00.

Также в воскресенье в зоосаде будут праздновать День амурского тигра. С 11:00 до 16:00 вход на территорию будет бесплатным для тех, у кого в одежде есть три тигриных цвета - белый, оранжевый и черный.

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