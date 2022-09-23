Михаил Дегтярев: Хабаровский край может стать центром приключенческого и экотуризма

Хабаровский край может стать центром приключенческого и экотуризма Фото: @Degtyarev_Info
Фото: Социальные сети
Во время своего выступления на форуме «Открой Дальний Восток» Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровский край может претендовать на статус центра приключенческого и экотуризма.
- Эти виды туризма у нас набирают популярность с каждым годом. Растет спрос на посещение природных достопримечательностей, сплавы по горным рекам и пешие походы. Мы будем развивать горнолыжные комплексы «Хехцир» и «Холдоми», - сказал Михаил Дегтярев.
Одним из главных мест притяжения для туристов станет хабаровская набережная. Ее протяженность составит 9,5 километра, а аналогов ей не будет на всем востоке России.
Также планируется развитие международного туризма. На Большом Уссурийском острове будет создана трансграничная зона с Китаем. Работа над проектом уже начата.
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