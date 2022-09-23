16-летний житель Хабаровского края угнал грузовик Фото: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

В полицию с заявлением о пропаже автомобиля обратился житель поселка имени Горького. Ночью мужчина оставил машину на парковке у дома, а утром не обнаружил ее на месте. Ущерб владелец автомобиля оценил в 550 тысяч рублей.

По подозрению в угоне задержали 16-летнего местного жителя. Он разбил стекло в салоне авто, повредил замок зажигания и угнал грузовик. Однако долго покататься на чужой машине парню не удалось - спустя время автомобиль застрял в лесу. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег машину.

- В этом году подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание за данное преступление - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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