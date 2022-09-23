Избирательные участки в рамках референдума открылись в Хабаровском крае Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

27 сентября в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях пройдут референдумы. Жители эти территорий смогут проголосовать «за» или «против» вхождения в состав России. Для вынужденных переселенцев, которые приехали в Хабаровский край, будут открыты избирательные участки по месту пребывания. Наш регион принял больше 600 беженцев. Для них будет организовано голосование участковым избиркомом.

- С 23 по 26 сентября можно будет проголосовать вне помещения, а 27 сентября - в Хабаровске на площадке арены «Ерофей» на Павла Морозова, 83, - написал в своем телеграм-канале Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В бюллетенях будет всего один вопрос о том, поддерживают ли граждане вхождение своей области в состав России на правах ее субъекта.

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