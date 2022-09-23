КнААЗ ускорит выпуск истребителей Су-57 в Комсомольске Фото: rostec.ru

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ - прим. ред.), где сейчас производят истребители Су-57 пятого поколения. Предприятие наращивает выпуск самолетов по контракту между ОАК и Минобороны РФ. Новая партия летательных аппаратов уже скоро будет поставлена в войска. Нарастить выпуск планируют путем внедрения новых методов производства, строительства дополнительных объектов и закупки оборудования.

На заводе оборудована поточная линия окончательной сборки истребителей. Опыт внедрения этого подхода ранее позволил ускорить производство самолетов прошлого поколения на 30%. Уже разработан проект по внедрению элементов дополненной реальности. Это повысит точность технологических операций и сократит длительность их выполнения.

- В этом году ВКС России получат новые истребители Су-57, которые сейчас почти готовы. В будущем темпы производства будут увеличены. Мы понимаем важность этой работы, поэтому завод активно расширяется и модернизируется. Сейчас КнААЗ загружен заказами до 2028 года, - сказал Сергей Чемезов.

Для расширения мощностей завода нужны новые кадры. Для этого руководство предприятия уже провело поэтапную индексацию тарифов и окладов в сумме на 24%.

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