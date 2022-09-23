Педагог из Николаевска-на-Амуре представит Хабаровский край на конкурсе «Учитель года России»

На соревнования поедет учитель географии школы №1 Маргарита Воробьева Фото: Правительство Хабаровского края

В Тюмени проходят финальные соревнования Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022». В них принимают участие 88 человек. Хабаровский край на состязаниях представляет учитель географии школы №1 из Николаевска-на-Амуре Маргарита Воробьева. Она победила в конкурсе «Учитель Хабаровского края - 2021».

- Впервые заключительный этап «Учителя года России» проходит за Уралом. Конкурс - это замечательная традиция, это общение, это обмен опытом. Учитель - это главная профессия на земле. Следующий год объявлен президентом нашей страны Годом педагога и наставника, - сказал Сергей Кравцов, министр просвещения РФ.

Первый тур конкурса пройдет до 27 сентября, после этого выберут 15 лауреатов. Учителя должны будут провести занятия по своим предметам для тюменских школьников, а также организовать креативные внеклассные занятия. Маргарита Воробьева проведет урок по своему предмету 24 сентября.

В рамках второго тура каждый из 15 оставшихся участников организует мастер-класс, на котором продемонстрирует свои личные профессиональные техники. Следующее испытание пройдет в формате пресс-конференции, на которой участникам зададут вопросы школьники, родители, журналисты, представители профессиональной и культурной общественности.

По итогам выберут пять призеров, которые поедут в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре последнего этапа. На финальном испытании «Педагогический совет» они обсудят с министром просвещения актуальные задачи современного образования и предложат идеи для его развития.

5 октября финалисты узнают имя победителя конкурса, которому вручат главный приз - Большого хрустального пеликана.

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