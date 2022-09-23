Семьи Хабаровского края получили новую возможность использовать материнский капитал Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семьи Хабаровского края с доходами ниже установленного прожиточного минимума смогут направлять маткапитал в счет выплаты на ребенка вне зависимости от очередности его рождения. Об этом сообщили представители Минтруда.

Также использовать средства маткапитала смогут семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека. Теперь родителям дали возможность оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка, независимо от очередности его рождения. Ранее такое право предоставлялось только после рождения второго ребенка.

Напомним, что прожиточный минимум на душу населения в России сейчас составляет 12 654 рубля. На 2023 год его планируют увеличить до 14 375 рублей.

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