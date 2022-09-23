Участник военной спецоперации из Хабаровска удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»

Участник СВО из Хабаровска удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Администрация Хабаровска

В комитете по управлению Индустриальным районом орден «За заслуги перед Отечеством» вручили хабаровчанину Алексею Загибину. Мужчина до 2020 года служил в мотострелковых войсках Вооруженных сил РФ. После армии он работал в медицинском учреждении специалистом по охране труда. В 2022 году Алексей стал одним из добровольцев, кто поехал защищать мирных жителей Донбасса.

- Так меня воспитывали и учили. Кто, если не мы, поможет стране в тяжелое время, когда гибнут наши соотечественники, - сказал Алексей.

Он принимал участие в боях под Лисичанском, который находится в ЛНР. Хабаровчанин командовал батальном добровольцев. В ходе СВО мужчина был ранен в голову. После реабилитации он отправился долечиваться в Хабаровск. В его планах - вернуться в строй, когда он полностью поправится.

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