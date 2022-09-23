В Хабаровском крае открылось 26 информационных центров по оформлению «Пушкинской карты» Фото: Правительство Хабаровского края

26 информационных центров, где можно оформить и получить «Пушкинскую карту», открылись в библиотеках Хабаровского края. Консультанты могут рассказать о доступных по карте мероприятиях и помочь купить билет на них. Проект координирует Дальневосточная государственная научная библиотека.

Программа начала свою работу с 1 сентября 2021 года, за это время карты получили 55 тысяч человек, а к проекту присоединились 100 учреждений Хабаровского края.

– Благодаря проекту у ребят есть возможность бесплатно увидеть мировые шедевры в музеях, отечественные фильмы в кинотеатрах, посетить спектакли и концерты не только наших артистов, но и приезжих коллективов, а также принять участие в мастер-классах, квестах и в других событиях, - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

По «Пушкинской карте» можно посетить Гродековский музей, «Немую пятницу» - просмотр черно-белого кино, проект об истории Дальнего Востока «Среда ДВ» и «Ночь в музее».

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