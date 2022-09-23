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Общество23 сентября 2022 5:13

Сергей Кравчук прокомментировал мобилизацию в Хабаровске

Мэр согласился со словами президента Владимира Путина
Александра ЯВИЩЕНКО
Сергей Кравчук прокомментировал мобилизацию в Хабаровске

Сергей Кравчук прокомментировал мобилизацию в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

21 сентября глава государства подписал указ о частичной мобилизации в России. После этого в Хабаровском крае была создана призывная комиссия, главенство над которой взял губернатор региона Михаил Дегтярев.

- Мы солидарны с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Все задачи, поставленные главой государства, губернатором, краевой призывной комиссией мы выполним. Хабаровск - со всей страной. Вместе - победим! - прокомментировал Сергей Кравчук.

Мэр напомнил, что город помогает вынужденным переселенцам с Донбасса обустроиться на новом месте. Но в республиках все еще страдают люди, и наш долг - помочь им.

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