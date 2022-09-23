Мобилизованные хабаровчане собираются у военкоматов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию по стране. Некоторые хабаровчане уже получили первые повестки и явились в военкоматы. В некоторых районах города даже собрались небольшие очереди из молодых людей.

В пунктах мобилизованных мужчин проверяют на соответствие критериям призыва. Иногда повестки приходят по ошибке тем, кто имеет отсрочку: многодетные родители, опекуны несовершеннолетних братьев и сестер и некоторые другие категории граждан.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что для поддержки военной спецоперации будет задействован 1% мобилизационного ресурса страны.

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