Погода испортится в Хабаровске 24 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Хабаровске будет дождливо. Синоптики предупреждают о возможных ливнях и сильном ветре до 20 метров в секунду. Ночью температура опустится до 10-12 градусов. Днем столбик термометра покажет от +14 до +16 градусов.

Из-за циклона в Хабаровске возможны аварии на электросетях и объектах ЖКХ. Жителей города просят не выходить из дома без необходимости при ухудшении погодных условий.

- 24 сентября в южных (Вяземский, имени Лазо и Бикинский) и части центральных районов (Комсомольский, Нанайский и Хабаровский) ожидаются очень сильные осадки, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Весь Хабаровский край ощутит приход циклона в субботу. Среднесуточная температура воздуха в этот день опустится на 5-6 градусов.

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