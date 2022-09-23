На форуме «Открой Дальний Восток!» в Хабаровске обсудили, как привлечь туристов на Дальний Восток

Форум «Открой Дальний Восток!» проходит с 22 по 24 сентября в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоялась экспертная дискуссия о развитии туризма на Дальнем Востоке с помощью медиаресурсов и тревел-блогинга. Обсуждения прошли на площадке туристического форума «Открой Дальний Восток!». Профессиональные путешественники, журналисты и блогеры обсудили, каким будет туризм на Дальнем Востоке, как интересно рассказать о нем и какие цифровые инструменты могут увеличить поток туристов на Дальний Восток.

Современный видеоконтент играет большую роль в продвижении туризма. Поэтому значимый вклад в развитие дальневосточного туризма может внести конкурс «Дальний Восток. Земля Приключений».

- Необходимо, чтобы это был не просто конкурс видеороликов, а масштабный проект о видеомаршрутах. Чтобы люди увидели и захотели повторить ваш путь. В состав жюри войдут профессиональные путешественники, журналисты и известные тревел-блогеры. Призовой фонд составит три миллиона рублей, - рассказал Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя Планета».

Форум «Открой Дальний Восток!» проходит с 22 по 24 сентября в Хабаровске.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.