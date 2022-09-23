Мэр Хабаровска посетил Международный форум Kazan Digital Week-2022 Фото: Администрация Хабаровска

В этом году форум Kazan Digital Week посетили около 13 тысяч человек из 32 стран. В программе было 120 мероприятий, посвященных абсолютно разным направлениям: от кибербезопасности до медицины и даже сельского хозяйства. Цель форума - познакомить участников с актуальными направлениями научных исследований и практиками, определяющими эффект цифровизации. Участники смогли обсудить волнующие темы с представителями государственной власти, экспертами научно-инженерной сферы и бизнеса, ведущими специалистами российского и евроазиатского рынков цифровых интеллектуальных технологий и продуктов.

- Такие площадки позволяют обмениваться опытом и делиться результатами, предлагать свои решения. У нас одна цель - улучшить качество жизни в наших городах, сделать их комфортнее и благополучнее, - сказал Сергей Кравчук.

Мэры разных городов собрались за круглым столом, чтобы обсудить цифровую трансформацию управления. Перед присутствующими выступили главы Хабаровска, Бодрума, Белгорода. В онлайн-режиме к встрече присоединились вице-мэр Цицикара Сунь Хэн, глава Нейпьидо Тин У Лвин и некоторые другие участники из-за рубежа, которые поделились личным опытом внедрения цифровых технологий.

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