Жительница Хабаровска потеряла более полутора миллионов рублей, доверившись мошенникам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Хабаровска обратилась врач одного из местных лечебных учреждений. Мошенники похитили у нее 1 миллион 600 тысяч рублей.

Пострадавшая рассказала, что ей позвонила незнакомка и представилась специалистом по банковской безопасности. Она сообщила, что кто-то получил доступ к счету пострадавшей, и чтобы сохранить сбережения, теперь необходимо перевести деньги на страховой счет. Доверившись женщине, хабаровчанка послушно выполнила все инструкции.

- Как только накопления горожанки были перечислены по указанным реквизитам, мошенники прервали контакты с потерпевшей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказание за данное преступление - до десяти лет лишения свободы. На данный момент злоумышленников, похитивших сбережения женщины, разыскивает полиция.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.