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Происшествия23 сентября 2022 6:48

Жительница Хабаровска потеряла более полутора миллионов рублей, доверившись мошенникам

Женщине сказали, что ее банковский счет взломан
Диана КАЦКО
Жительница Хабаровска потеряла более полутора миллионов рублей, доверившись мошенникам

Жительница Хабаровска потеряла более полутора миллионов рублей, доверившись мошенникам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Хабаровска обратилась врач одного из местных лечебных учреждений. Мошенники похитили у нее 1 миллион 600 тысяч рублей.

Пострадавшая рассказала, что ей позвонила незнакомка и представилась специалистом по банковской безопасности. Она сообщила, что кто-то получил доступ к счету пострадавшей, и чтобы сохранить сбережения, теперь необходимо перевести деньги на страховой счет. Доверившись женщине, хабаровчанка послушно выполнила все инструкции.

- Как только накопления горожанки были перечислены по указанным реквизитам, мошенники прервали контакты с потерпевшей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказание за данное преступление - до десяти лет лишения свободы. На данный момент злоумышленников, похитивших сбережения женщины, разыскивает полиция.

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