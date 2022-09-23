Комсомольчанка стала призером всероссийского конкурса педагогов Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

Педагог-организатор комсомольского Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Помчалова стала призером последнего очного этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», который проходил в Красноярске. В рамках мероприятия выбирали лучших педагогов дополнительного образования.

Испытания состояли из мастер-класса и импровизационного конкурса. Татьяна успешно справилась с двумя этапами. По итогам этих испытаний она завоевала диплом второй степени в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности», - рассказали в пресс-службе городской администрации Комсомольска.

Все участники получили массу положительных эмоций и поделились своими впечатлениями от нового опыта.

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