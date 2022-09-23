В Хабаровском крае стартовал фестиваль «Лики наследия» Фото: Правительство Хабаровского края

С 23 по 25 сентября в Хабаровске проходит XII Межрегиональный фестиваль этнокультур Дальнего Востока «Лики наследия».

- Наш фестиваль - неотъемлемая часть работы по сохранению нематериального наследия, укрепления межнациональной дружбы, сохранения традиций народов. В этом году заявлено более 200 участников - они продемонстрируют всю красоту и самобытность обычаев своих народов, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Мероприятия в рамках фестиваля проводят в Краевом Дворце дружбы «Русь», Центре нанайской культуры села Джари, Центре культуры и досуга села Троицкое и на хабаровской набережной. Здесь пройдут мастер-классы, конкурс по приготовлению национального блюда, молодежный этно-форум и многое другое.

В фестивале примут участие творческие коллективы и солисты из Республики Саха, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского краев, а также Магаданской области, ЕАО и Чукотского автономного округа.

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