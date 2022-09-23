Мобильный интернет «МегаФона» впервые появился в ареале обитания амурского тигра

Жители села Арсеньево Нанайского района впервые получили доступ к 4G-интернету «МегаФона». Теперь они могут быстрее скачивать информацию в сети, общаться по видеосвязи и с комфортом пользоваться любыми приложениями.

Инженеры оператора обеспечили скоростным интернетом и качественной голосовой связью более 300 жителей села Арсеньево, названного в честь путешественника и писателя, исследователя Уссурийского края Владимира Арсеньева. Нанайский район является местом проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, а также ареалом обитания амурского тигра, живого символа Хабаровска, которого местные жители называют «великий Амба». Популяцию «краснокнижного» животного тщательно охраняют в Анюйском национальном парке, расположенном неподалеку от села. Наличие телеком-инфраструктуры позволит в дальнейшем внедрить интеллектуальное видеонаблюдение за редкими обитателями парка.

Доступ к услугам связи в удаленных селах имеет особенную социальную значимость. Учитывая сложный климат, ландшафт и значительную удаленность от крупных городов, мобильный интернет для жителей таких районов зачастую становится единственным способом для обращения в государственные и муниципальные органы, приобретения товаров, получения образования и досуга.

«В условиях, когда все больше государственных услуг оказывается в электронном формате, важно, чтобы доступ к мобильному интернету имело максимальное число жителей края, независимо от места их проживания, - отметили в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края. - Вместе с «МегаФоном» и другими операторами мы ведем системную работу над тем, чтобы белых пятен на карте покрытия сети мобильной связи в нашем регионе становилось все меньше».

«Площадь Хабаровского края составляет более 780 км2, при этом регион отличается сложным рельефом и климатом, здесь много труднодоступных территорий с небольшой плотностью населения. Но даже в таких условиях наша задача - обеспечить всех жителей и гостей края надежной и устойчивой мобильной связью, где бы они ни находились. Взаимодействие с региональным министерством помогает нам быстрее запускать мобильный интернет в небольших селах, так как строительство телеком-инфраструктуры в таких условиях требует больших затрат и зачастую сопряжено со значительными логистическими трудностями», - комментирует директор хабаровского отделения «МегаФона» Дмитрий Оловянников.

С начала этого года «МегаФон» впервые обеспечил связью более 14 удаленных и малочисленных населенных пунктов Хабаровского края, в которых проживает около девяти тысяч человек - ранее здесь не было покрытия ни у одного сотового оператора. Часть из телеком-объектов была построена благодаря совместному проекту с правительством Хабаровского края.

Доступ к мобильной связи «МегаФона» уже имеют порядка 98% жителей Хабаровского края. При этом около 92% населения края проживает в зоне покрытия сети LTE «МегаФона».