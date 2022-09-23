В Хабаровске пройдет Дальневосточный инвестиционный транспортный форум Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске с 12 по 13 октября на площадке Дома официальных приемов правительства Хабаровского края пройдет Дальневосточный инвестиционный транспортный форум. Регистрация на мероприятие продлится до 6 октября.

На форуме рассмотрят тему «Перспективы новых транспортных коридоров. Инвестиции на Восток». В течение двух дней на мероприятии будут обсуждать главные аспекты работы всех видов дальневосточного транспорта, принятия решений для развития транспортно-логистического и дорожного комплексов.

- Мы - регион пограничный, у нас функционируют крупнейшие морские порты: Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, Охотск и Николаевск-на-Амуре. Транспортно-логистическая инфраструктура - это один из локомотивов экономики Хабаровского края. Дальневосточный инвестиционный транспортный форум проводится для определения точек развития дальневосточной транспортной системы с учетом новых вызовов с целью решения экономических, политических и социальных задач, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

На форуме разместят восемь площадок, посвященных развитию портов, краевому авиасообщению, поездам и их цифровой трансформации, обновлению общественного транспорта, грузоперевозкам и транспортно-логистическим комплексам. Принять участие в мероприятии приглашают представителей федеральных органов власти, руководителей восточных регионов России, представителей предприятий транспортной отрасли, крупных российских транспортных компаний, общественных объединений и предприятий машиностроения.

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