В селе Ильинка Хабаровского края прошел муниципальный этап форума «Главное – люди» Фото: Правительство Хабаровского края

23 сентября в селе Ильинка прошел муниципальный этап Гражданского форума «Главное - люди». В нем приняли участие более 70 активистов, экспертов и представителей ТОС и СОНКО Нанайского и Хабаровского районов. На мероприятии участники представили свои лучшие проекты и инициативы по повышению качества жизни в муниципалитетах.

Активисты ТОС «Мечта» из села Восточное обустроили спортплощадку с уличными тренажерами, а ТОС «Селяне» в селе Джари - нанайское стойбище «Ми деи», что переводится как «мой дом». Среди успешных проектов СОНКО представили инициативу по популяризации военно-прикладных видов спорта среди детей и молодежи.

В рамках мероприятия также провели обучающие семинары - они шли параллельно на восьми тематических площадках.

- Сейчас активно идет прием заявок на два больших конкурса - конкурс Фонда президентских грантов и краевой конкурс ТОС. Поэтому в рамках муниципальных этапов Гражданского форума большое внимание уделяется именно обучению. Мы рассказываем, как правильно оформлять заявки на эти конкурсы, как эффективно реализовывать проекты и как заполнять отчетность за полученные грантовые средства, - рассказала Анастасия Слесарева, генеральный директор Краевого центра гражданских инициатив.

Мероприятие в Ильинке стало уже вторым в 2022 году. Ранее муниципальный этап Гражданского форума прошел в Николаевске-на-Амуре, в нем приняли участие более 120 активистов. Краевой этап форума состоится 13-14 октября в Хабаровске.

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