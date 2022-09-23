Труп мужчины обнаружили в Комсомольске-на-Амуре

Его искали больше месяца Фото: ДПСО «Лига Спас»
В Комсомольске очередная пропажа человека обернулась трагедией. 47-летнего мужчину нашли мертвым 23 сентября. Ранее комсомольчанин числился пропавшим без вести в поселке Полины Осипенко.
Детали гибели мужчины не раскрываются. Известно лишь, что когда он исчез, то был одет в футболку кирпичного цвета и синие шорты. Пропажа взрослого мужчины произошла 5 августа. С тех пор о нем больше не слышали до момента обнаружения тела.
Волонтеры ДПСО «Лига Спас», занимавшиеся поисками мужчины, принесли соболезнования родственникам и друзьям погибшего. «КП» - Хабаровск» также приносит соболезнования семье жителя Комсомольска.
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