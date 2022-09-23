В районе Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае выпал первый снег Фото: пресс-служба ФГБУ «Заповедное Приамурье»
20 сентября в районе Большехехцирского заповедника выпал первый снег. Заморозки зафиксировали на вершине Большого Хехцира и в Анюйском парке. Деревья покрылись инеем, растительность замерзла, а из-за летящего в лобовое стекло снега видимость на дорогах снизилась.
- Наши сотрудники зафиксировали первые заморозки и снег на вершине Большого Хехцира и в Анюйском национальном парке, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Водителям необходимо проявить особую внимательность на дорогах в период непогоды. Не стоит развивать скорость выше допустимой. По возможности, воздержаться от поездок в местности, где ухудшились погодные условия.
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