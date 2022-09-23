В небо Хабаровска полетели воздушные змеи Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток!», который проходит в Хабаровске с 22 по 24 сентября, в городе пройдет Фестиваль воздушных змеев.

Посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дегустациях блюд местных рестораторов, и, конечно, запустить собственного воздушного змея. Главным героем фестиваля станет 50-метровый воздушный кит, который тоже запустят в небо.

– Мы готовимся удивить всех, кто придет на наш праздник. Главным героем фестиваля станет исполинский 50-метровый кит. Если сравнивать, то почти как 15-этажное здание. Конечно, кит будет не один, вместе с ним запустим и змеев поменьше, – рассказала министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

Фестиваль будет проходить с 23 по 24 сентября с 12:00 до 20:00.

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