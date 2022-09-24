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Происшествия24 сентября 2022 0:00

Автомобиль перевернулся посреди дороги в Хабаровске

Александра ЯВИЩЕНКО
Автомобиль перевернулся посреди дороги в Хабаровске Фото: @ZolotoyCity

Автомобиль перевернулся посреди дороги в Хабаровске Фото: @ZolotoyCity

Фото: Социальные сети

23 сентября на Восточном шоссе в Хабаровске произошла авария, которая стала причиной огромной пробки. Белый джип «Тойота» завалился на бок, перегородив проезд по одной стороне дороги прямо на ж\д переезде. Другие водители вынуждены ютиться на одной полосе, пропуская друг друга.

- От самолета до стройматериалов все стоит. Машины едут со скоростью 5-8 километров в час, – говорит автор видео.

Что послужило причиной переворота внедорожника пока не ясно. Ничего неизвестно и о пострадавших. На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Они установят обстоятельства и виновника аварии.

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