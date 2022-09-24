Хабаровчане поддержали референдумы на митинг-концерте Фото: @naberezhnaya_khv Фото: Социальные сети

23 сентября на городской набережной стадиона имени Ленина состоялся митинг-концерт в поддержку референдумов о присоединении ЛНД, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Участие в нем приняли 4430 человек.

- Сегодня мы собрались, чтобы выразить свою поддержку этому решению, и показать наше единство. Нам важно возвращение наших людей, наших соотечественников на родную землю, – сказала Галина Кононенко, председатель Общественной палаты Хабаровского края.

Напомним, что референдумы на освобожденных территориях пройдут 27 сентября. Для тех, кто прибыл в Хабаровск как беженцы, открыт участок для голосования на площадке арены «Ерофей».

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