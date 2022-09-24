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Происшествия24 сентября 2022 1:00

Мужчина с молотком попал на камеры наблюдения торгового центра в Хабаровске

Он дождался, пока вокруг никого не будет, чтобы вытащить оружие из рюкзака
Александра ЯВИЩЕНКО
Мужчина с молотком попал на камеры наблюдения торгового центра в Хабаровске Фото: @reporter.khv

Мужчина с молотком попал на камеры наблюдения торгового центра в Хабаровске Фото: @reporter.khv

Фото: Социальные сети

23 сентября примерно в 17:40 камеры видеонаблюдения сняли подозрительного мужчину в торговом центре «Южный парк» в Хабаровске. Сначала кажется, что он просто разгуливает по коридорам ТРЦ и рассматривает витрины магазинов. Но потом молодой человек начинает оглядываться по сторонам. Когда все посетитель разошлись, мужчина снял с плеч рюкзак и достал оттуда молоток.

Быстрым шагом человек на видео устремился к одной из витрин ТРЦ. Он замахнулся инструментом и ударил витрину, но прочное стекло не разбилось. Тогда молодой человек поспешил скрыться. На звук удара вышла продавец из соседнего магазина, но дебошира она не застала.

Непонятно, какие цели преследовал мужчина. Пользователи в соцсетях предполагают, что это недовольный клиент, который решил так отомстить то ли за неуважительное отношение к нему продавца, то ли за высокие цены.

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