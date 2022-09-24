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Общество24 сентября 2022 2:00

Хабаровск получил 30 миллионов рублей на покупку мусорных контейнеров

Изношенные баки обновят евроконтейнерами
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровск получил 30 миллионов рублей на покупку мусорных контейнеров

Хабаровск получил 30 миллионов рублей на покупку мусорных контейнеров

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске проинспектировали состояние мусорных контейнеров. Большая их часть оказалась изношена, а на 339 площадках количество баков не соответствовало нормам накопления мусора.

- Администрации Хабаровска выделено 30 миллионов рублей на покупку 1,3 тысячи евроконтейнеров. Также в краевом центре установят 170 баков для раздельного сбора мусора, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Сортировать отходы начнут и в других районах региона. Хабаровский край в октябре получит 15,5 миллионов рублей, которые распределят между муниципалитетами. За эти деньги будет куплено 366 баков для раздельного сбора мусора.

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