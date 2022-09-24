Хабаровск получил 30 миллионов рублей на покупку мусорных контейнеров Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске проинспектировали состояние мусорных контейнеров. Большая их часть оказалась изношена, а на 339 площадках количество баков не соответствовало нормам накопления мусора.

- Администрации Хабаровска выделено 30 миллионов рублей на покупку 1,3 тысячи евроконтейнеров. Также в краевом центре установят 170 баков для раздельного сбора мусора, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Сортировать отходы начнут и в других районах региона. Хабаровский край в октябре получит 15,5 миллионов рублей, которые распределят между муниципалитетами. За эти деньги будет куплено 366 баков для раздельного сбора мусора.

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