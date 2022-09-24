Дорожный каток перевернулся в Комсомольске Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

На улице Вокзальной в Комсомольске каток для укладки асфальта упал с трала, когда пытался съехать на дорогу. Водитель техники неудачно выбрал траекторию для съезда на дорогу, из-за чего машина опрокинулась набок. О пострадавших ничего не сообщается, но вот каток получил небольшие повреждения.

Напомним, что очевидцы сняли на камеру еще один переворот автомобиля на Восточном шоссе 23 сентября, но уже в Хабаровске. Белая «Тойота» опрокинулась на бок посреди железнодорожного переезда, перегородив проезд другим водителям и собрав длинную пробку. Внедорожник пролежал на дороге несколько часов, прежде чем его перевернули на колеса и убрали с пути.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.