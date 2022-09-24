Волонтеры Хабаровского края приняли участие в акции «Сохрани лес» Фото: Правительство Хабаровского края

В лесничестве, которое находится в пригороде Советской Гавани, волонтеры весте с местными жителями приняли участие во Всероссийской акции «Сохрани лес». На этой территории в 2018 году произошел большой пожар, уничтоживший растительность на обширном участке. Волонтеры посадили около тысячи саженцев лиственницы на площади 0,3 гектара.

– Весной мы уже участвовали в высадке деревьев в рамках акции «Сад памяти». Тогда она была приурочена памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. И эту акцию мы тоже решили поддержать. Подобные мероприятия помогают восстанавливать нашу экосистему и природные богатства страны, – сказала Анастасия Емельяненко, руководитель КГКУ «Советское лесничество».

Акция проходит в четвертый раз. За последние годы ее участники высадили больше 150 миллионов деревьев. План на этот год – 70 миллионов саженцев.

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