Школьница Дарья Сафронова из Хабаровского края стала призером языковой олимпиады Фото: Правительство Хабаровского края

Пятиклассница из Тугуро-Чумиканского района стала призером Международной олимпиады по языкам и культурам эвенков, эвенов и орочонов «ТУРЭН». Накануне соревнования прошли в Благовещенске. Ученица заняла второе место в номинации «Эвенкийский диалог».

- Всего участие принимали больше 360 школьников из четырех регионов России и Китая. Хабаровский край представляла команда из школьников, педагогов, мастеров декоративно-прикладного искусства и носителей языков нескольких районов, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Международная олимпиада проводится с целью выявления одаренных и талантливых детей, чтобы помочь им реализовать творческий потенциал.

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