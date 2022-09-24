В Хабаровске проходит референдум для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае будет работать избирательный пункт для жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас проживают на территории нашего региона. Голосование пройдет с 23 по 26 сентября вне помещения, а 27 сентября на арене «Ерофей».

- По итогам первого дня референдума голоса уже отдали 204 жителя ДНР, 107 – из ЛНР, 46 – из Херсона и 34 – из Запорожья, - рассказал Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.

По всем вопросам касательно проведения референдума можно обращаться по телефонам 8-800-200-00-20 и 30-82-22.

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