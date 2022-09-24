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Происшествия24 сентября 2022 9:00

Водитель такси украл телефон клиента в Хабаровске

Мужчина забыл гаджет за 60 тысяч рублей в салоне
Александра ЯВИЩЕНКО
Водитель такси украл телефон клиента в Хабаровске

Водитель такси украл телефон клиента в Хабаровске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Кировского района обратился в полицию, заявив, что у него украли телефон за 60 тысяч рублей. По словам мужчины, он вызвал такси, сел в машину, а после прибытия в пункт назначения вышел из салона, забыв свой гаджет на пассажирском сидении. Пропажу смартфона он обнаружил дома.

- Полицейские нашли пропавший телефон у 26-летнего водителя такси. За кражу на него завели уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Телефон вернули законному владельцу, а с подозреваемого взяли подписку о невыезде.

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