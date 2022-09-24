Водитель такси украл телефон клиента в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Кировского района обратился в полицию, заявив, что у него украли телефон за 60 тысяч рублей. По словам мужчины, он вызвал такси, сел в машину, а после прибытия в пункт назначения вышел из салона, забыв свой гаджет на пассажирском сидении. Пропажу смартфона он обнаружил дома.

- Полицейские нашли пропавший телефон у 26-летнего водителя такси. За кражу на него завели уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Телефон вернули законному владельцу, а с подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.