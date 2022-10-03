Акция «Вода России. Зеленая Россия» прошла в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошла самая масштабная эко-акция «Вода России. Зеленая Россия». Всего за час больше сотни волонтеров очистили 500 метров прибрежной зоны в районе «Дальдизеля» и парка рядом с памятником «Братская могила рабочих Хабаровского окружного арсенала, погибших в бою с японскими интервентами». После уборки территорий было вывезено около 10 кубометров мусора. В уборке приняли участие местные жители, работники таможни, краевого УФСИН, ГУ ФССП, «Хабавтотранс ДВ», РЖД, школьные лесничества, и ООО «Растим лес», солист местной рок-группы «Двадцать» Семен Брусников.

- Протяженность береговой линии Амура и Амурской протоки у Хабаровска – более 33 километров. Трудно даже посчитать, сколько мусора скапливается здесь за год, представляя серьезную опасность для окружающей среды. Хорошо, что есть волонтеры, готовые навести порядок в городе. Объединяясь, мы делаем огромное и важное дело, - сказала Зинаида Ошлакова, представитель минприроды Хабаровского края.

Всероссийская акция с 2014 года объединила 6,6 миллионов человек по всей стране. В нашем крае в 2022 году к ней присоединились около четырех тысяч жителей. Если позволит погода, акция продолжится и в октябре.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.