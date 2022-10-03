Мэр Хабаровска поручил привести в порядок фасады домов
Фото: Администрация Хабаровска
Сегодня на аппаратном совещании в мэрии Хабаровска Сергей Кравчук поручил навести порядок на улицах. В частности он обратил внимание на фасады домов, которые долгое время пребывают в ужасном состоянии.
- Это лицо города. В этом направлении нужно активно работать с управляющими компаниями, - сказал Сергей Кравчук, обращаясь к коллегам.
Также на совещании был поднят вопрос об оказании помощи семьям, в которых кормилец был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Мэр Хабаровска поручил подготовить нормативную базу для оказания материальной помощи до 1 ноября.
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