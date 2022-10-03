Авария с машиной «Почты России» произошла в Комсомольске-на-Амуре Фото: @komcitynews

Авария произошла на пересечении улиц Севастопольской и Вокзальной в Комсомольске. «Тойота Королла» ехала на высокой скорости, из-за чего водитель потерял управление и влетел в почтовый УАЗ. Микроавтобус не устоял и завалился на бок, задев фонарный столб, который в последствие рухнул на проезжую часть.

По словам очевидцев, УАЗ поворачивал налево, когда «Тойота» его подрезала. Сразу после аварии на перекрестке начали собираться другие автомобили. Образовалась огромная пробка. На место приехали сотрудники ДПС и медики. Пострадал один человек. Врачи осмотрели его на месте и оказали необходимую помощь.

Авария произошла на пересечении улиц Севастопольской и Вокзальной Фото: @komcitynews

- В результате ДТП сотрудники почты не пострадали. Мы дополнительно проинструктируем всех водителей почтамта о необходимости быть более внимательными в темное время суток и плохую погоду. Почтовых отправлений в машине не было, происшествие не отразилось на обслуживании клиентов, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе Почты России.

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