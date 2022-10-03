Пьяный водитель сбил двух пешеходов в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске около 5:30 в районе дома №20 по Муравьева Амурского «Тойота Витц» сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Машина ехала в сторону Калинина, когда на проезжую часть вышли 34-летний мужчина и 42-летняя женщина. Водитель легковушки не ожидал появления людей на дороге, поэтому не успел среагировать на них и остановиться.

- В аварии тяжелые травмы получила женщина. Ее увезли на машине скорой помощи в больницу. У мужчины диагностированы ушибы. Ему назначили амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

30-летний водитель сел за руль пьяным. После проверки оказалось, что за последние два года за ним числится 29 административных нарушений.

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