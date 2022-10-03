Пьяный водитель сбил двух пешеходов в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске около 5:30 в районе дома №20 по Муравьева Амурского «Тойота Витц» сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.
Машина ехала в сторону Калинина, когда на проезжую часть вышли 34-летний мужчина и 42-летняя женщина. Водитель легковушки не ожидал появления людей на дороге, поэтому не успел среагировать на них и остановиться.
- В аварии тяжелые травмы получила женщина. Ее увезли на машине скорой помощи в больницу. У мужчины диагностированы ушибы. Ему назначили амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
30-летний водитель сел за руль пьяным. После проверки оказалось, что за последние два года за ним числится 29 административных нарушений.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru