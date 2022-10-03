ПАО «ДЭК»: в Хабаровском крае внедряют технологии будущего

В Хабаровском крае внедряют технологии будущего Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России реализуется нацпрограмма «Цифровая экономика», в рамках которой сервисные организации страны переходят на электронный документооборот. Жители Хабаровского края массово отказываются от бумажных квитанций и переходят на электронные. Более 155 тысяч абонентов ПАО «ДЭК» уже перешли на новую форму онлайн-обслуживания.

- Бумажные квитанции скоро пропадут. Электронная квитанция имеет много преимуществ. Ее можно хранить на почте или скачать в папку на ПК или смартфон. В ней есть прямая ссылка на онлайн-оплату. Для тех, кто привык платить в банках, на почте или через терминалы, есть QR-код, который просто нужно открыть и предъявить на телефоне оператору или просканировать на терминале, - сказал Николай Долженков, представитель филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Оформить подписку можно на сайте Дальневосточной энергетической компании в разделе «Электронная квитанция» или в личном кабинете ПАО «ДЭК».

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