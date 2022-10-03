В ДГК чествуют ветеранов-энергетиков

В канун Дня пожилого человека, который отмечается в России 1 октября, в АО «Дальневосточная генерирующая компания» по традиции прошли торжественные встречи с ветеранами и неработающими пенсионерами энергетических предприятий. Каждый из них отдал годы честного труда на благо электроэнергетики Дальнего Востока и теперь находится на заслуженном отдыхе.

В Хабаровске с ветеранами встретился генеральный директор АО «ДГК» Константин Ильковский. Он поздравил коллег с праздником, сказав в их адрес немало добрых слов. Поблагодарил за ту прочную основу, которую они заложили в фундамент дальневосточной энергетики. Забота и память о старшем поколении важна, прежде всего, для «наследников». Это дает молодым энергетикам опору в жизни и в работе.

Всего под патронатом энергокомпании сегодня порядка 6,3 тысяч человек. Надо отметить, что социальная поддержка ветеранов и пенсионеров предприятий АО «ДГК» – не разовая акция, а часть планомерной работы, предусмотренной в энергокомпании Коллективным договором. В ее рамках осуществляются постоянные и единовременные целевые выплаты.