Мужчина избил пенсионера из-за двух тысяч рублей в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионер возвращался из магазина домой по переулку Иртышскому, когда на него сзади напал незнакомец. Налетчик дважды ударил мужчину по лицу, повалил на землю и начал обыскивать карманы. У пенсионера при себе оказалось всего две тысячи рублей.

Хабаровчанин обратился в полицию с заявлением о нападении и ограблении. Правоохранители задержали подозреваемого 52-летнего жителя Индустриального района. Мужчина нигде не работал, а раньше уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков и грабеж.

- По словам подозреваемого, он потратил украденные деньги на алкоголь, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела уголовное дело по статье о грабеже. Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы. Правоохранители проверяют информацию о возможной причастности задержанного к другим преступлениям.

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