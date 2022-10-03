Сирены завоют в Хабаровске 5 октября Фото: Администрация Хабаровска

5 октября в 10:40 в Хабаровске прозвучат сирены оповещения о ЧС. Проверочный запуск звуковых систем пройдет в рамках плановой проверки. Жителей краевой столицы просят соблюдать спокойствие.

В 09:43 филиал РТРС временно заменит сигналы теле- и радиоканалов в составе цифровых пакетов программ РТРС-1 (первый мультиплекс) сообщением: «Уважаемые граждане, сегодня в 10 часов 40 минут будет проводиться комплексная проверка системы оповещения населения Хабаровского края. Просим соблюдать спокойствие». В 10:30 в эфирах теле- и радиоканалов эту информацию продублируют. В 10:46 будет объявлено о завершении проверки.

- С 10:40 до 10:45 будут запущены все электросирены в Хабаровске. Они будут непрерывно звучать в течение пяти минут, - рассказали в администрации города.

Звук сирены означает «Внимание всем!». Все жители города должны включить телевизоры или радио, по которым будут вещать экстренное сообщение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.